وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل نتائج ضعيفة للبنوك

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس إذ أكدت نتائج مخيبة للآمال لبنكي جيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد نتيجة تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 320.99 نقطة أو 1.04 بالمئة عند الفتح إلى 30451.80 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 37.79 نقطة أو 0.99 بالمئة عند 3763.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 96.37 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 11151.21 نقطة عند الفتح.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتأزم الأوضاع المالية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية قفزت تسعة آلاف إلى 244 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو تموز.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 235 ألف طلب خلال الأسبوع. وكانت الطلبات تحوم حول مستوى 230 ألفا منذ يونيو حزيران.

ووردت تقارير عن تسريح عمالة في قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من القطاعات سريعة التأثر بتحركات سعر الفائدة. وعلى الرغم من فقدان بعض الزخم، لا يزال الطلب على العمالة قويا إلى حد ما.