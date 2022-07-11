وول ستريت تفتح على انخفاض على خلفية المخاوف بشأن الأرباح

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين مع تأهب المستثمرين لبدء موسم جني الأرباح والذي قد يشهد ضغوطا على أرباح الشركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي بسبب الرفع المتتالي لأسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 60.17 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 31277.98 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 18.44 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 3880.94 نقطة، فيما انخفض ناسداك المجمع 110.82 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 11524.49 نقطة عند الفتح.

هناك توقعات متسارعة بأن اقتصاد الولايات المتحدة على وشك دخول مرحلة ركود، مع تصاعد معدلات التضخم بشكل كبير وتراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفق ما قالت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية.

ودفعت الزيادة الحادة في الأسعار والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر الأسهم القياسي S&P 500، إلى أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 1970، بحسب المجلة.

وقالت المجلة في تقرير : ”من وول ستريت إلى واشنطن، ارتفعت الهمسات الخفيفة حول الركود الاقتصادي المقبل إلى ما يقرب من هدير في الوقت الذي يصّعد فيه الاحتياطي الفيدرالي معركته ضد أعلى معدل تضخم في أربعة عقود“.