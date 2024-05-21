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وول ستريت تفتح على انخفاض قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي

منذ 42 دقيقة
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 فتح المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض اليوم الثلاثاء وسط حذر المستثمرين قبيل صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

وتأثرت وول ستريت أيضا في ظل ترقب المستثمرين نتائج شركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 2.37 نقطة، أو 0.01 بالمئة عند الفتح إلى 39804.40 نقطة.

كما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.44 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 5298.69 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 58.78 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 16736.10 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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