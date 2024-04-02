"وول ستريت" تفتح على انخفاض متأثرة بخسائر شركات التأمين الصحي وتسلا

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة “وول ستريت” في مستهل التعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي وشركة تسلا، بينما يترقب المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمزيد من البيانات الاقتصادية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 310.58 نقطة أو 0.78 بالمئة عند الفتح إلى 39256.27 نقطة.

كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.48 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 5204.29 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 197.60 نقطة، أو 1.21 بالمئة، إلى 16199.24 نقطة عند جرس الفتح.