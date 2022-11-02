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وول ستريت تفتح على انخفاض مع ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي

منذ ساعتين
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على انخفاض الأربعاء، قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وفاقمت قفزة في جداول رواتب القطاع الخاص المخاوف من ألا يخفف البنك المركزي سياسته المتشددة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 76.92 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 32576.28 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.20 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3852.90 نقطة، فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 5.84 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 10885.01 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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