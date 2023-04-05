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وول ستريت تفتح على انخفاض مع تنامي مخاوف الركود

منذ 35 دقيقة
بورصة وول ستريت- رويترز

بورصة وول ستريت- رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعد بيانات وظائف جاءت أضعف من المتوقع لشهر مارس آذار وأدت إلى زيادة المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 7.78 نقطة أو 0.02 بالمئة عند الفتح إلى 33394.60 نقطة. وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على انخفاض 6.10 نقطة أو 0.15 بالمئة عند 4094.50 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 44.56 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 12081.76 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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