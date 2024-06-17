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وول ستريت تفتح على انخفاض وسط ترقب لبيانات أمريكية

منذ ساعتين
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فتح اثنان من مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع طفيف اليوم الاثنين مع هبوط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستويات مرتفعة غير مسبوقة وسط ترقب بين المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة وتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على مدار الأسبوع الجاري سعيا لمزيد من الوضوح حول السياسة النقدية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 23.98 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 38565.18 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 0.49 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 5431.11 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 8.42 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 17697.30 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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