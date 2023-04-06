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وول ستريت تفتح على انخفاض

منذ 11 ثانية
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض الخميس بعدما أشار تقرير إعانات البطالة الأسبوعي، الذي أظهر عدد طلبات أكبر من المتوقع، إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 61.76 نقطة أو 0.18 بالمئة عند الفتح إلى 33420.96 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.23 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 4081.15 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 57.78 نقطة بعد بدء التداول أو 0.48 بالمئة إلى 11939.08 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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