الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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وول ستريت تفتح على انخفاض

منذ 4 دقائق
بورصة وول ستريت- رويترز

بورصة وول ستريت- رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الأربعاء، بعدما أثر تحرك وكالة فيتش المفاجئ بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية على الإقبال على الأصول المنطوية على مخاطرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 78.76 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 35551.92 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 25.80 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 4550.93 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 151.19 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 14132.73 نقطة.

وخفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة إلى‭ AA+‬ من ‭AAA‬، وهو ما عارضته وزيرة الخزانة جانيت يلين.

    المصدر :
  • رويترز

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