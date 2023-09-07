وول ستريت تفتح على انخفاض

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الخميس، إذ أدت بيانات طلبات إعانة البطالة التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم المستمر بينما يترقب المستثمرون تعليقات من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في وقت لاحق اليوم الخميس 7\9\2023.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 92.01 نقطة، أو 0.27 بالمئة، عند الفتح إلى 34351.18 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 30.93 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 4434.55 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 197.37 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 13675.11 نقطة.