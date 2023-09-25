الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تفتح على تراجع

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2023 6:01 مساءً
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الاثنين إذ أدت المخاوف حيال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17 بالمئة عند الفتح إلى 33907.59 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.44 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4310.62 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.27 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 13172.54 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أعلام روسيا والصين وأميركا
أمريكا تعاقب شركات صينية وروسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي
أسواق الأسهم الخليجية
معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض
وكالة نقلا عن حكومة أرمينيا: عدد لاجئي قرة باغ يصل إلى 6650 شخصا

الأكثر قراءة

فرانك هوغربيتس
عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة
المعكرونة بالجبن تحوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات والدهون البسيطة
عليك التفكير جدياً في التخلص من هذه الأطعمة الـ 10 من نظامك الغذائي
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
وفق توقّعات العالم الهولندي.. صورة تكشف البلدان التي سيضربها زلزال مروّع!