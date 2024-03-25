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وول ستريت تفتح على انخفاض

منذ ساعتين
وول ستريت جورنال

وول ستريت جورنال

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الاثنين في أسبوع عمل قصير نتيجة العطلات وبالتزامن مع ترقب المستثمرين لتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم.

وصعد سهم بوينج بعد أن قالت شركة صناعة الطائرات إن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 65.36 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 39410.54 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 14.66 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 5219.52 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 93.52 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 16335.30 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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