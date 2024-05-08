وول ستريت تفتح على انخفاض

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الأربعاء متأثرة بأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة ومنها تسلا، وذلك بالتزامن مع انتعاش عوائد سندات الخزانة في وقت يسعي فيه المستثمرون لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بخطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 65.4 نقطة يما يعادل 0.17 بالمئة إلى 38818.9 نقطة، وتراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.7 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 5168.98 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 106.5 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 16226.067 نقطة.