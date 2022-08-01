وول ستريت تفتح على انخفاض

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة، الاثنين، بعد ارتفاع قوي الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بشأن الأرباح، مع ترقب المستثمرين بيانات نشاط المصانع بعد استطلاعات مماثلة من الصين ومنطقة اليورو غذت مخاوف الركود.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بداية التعاملات 17.91 نقطة أو 0.43 في المئة، إلى 4112.38 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 72.73 نقطة، أو 0.59 في المئة، إلى 12317.96 نقطة عند الفتح.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 89.42 نقطة، أو 0.27 في المئة، إلى 32755.71 نقطة عند الفتح.

نخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع مقابل الين الياباني،الاثنين، فيما كثف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

وعزز المستثمرون رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تزايد الجدل الدائر حول ما إذا كانت البلاد في حالة ركود أو ستدخل في حالة ركود قريبا.