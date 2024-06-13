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"وول ستريت" تفتح مرتفعة بفعل بيانات التضخم وأسهم شركات الرقائق

منذ 56 دقيقة
أسواق وول ستريت

أسواق وول ستريت

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ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الفتح اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2024، بفعل قفزة في أسهم شركات تصنيع الرقائق وبيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع مما عزز توقعات المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.90 نقطة، أو 0.39 بالمئة عند 5441.93 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 106.83 نقطة، أو 0.61 بالمئة إلى 17715.27 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 35.09 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 38677.12 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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