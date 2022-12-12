الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
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وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي

منذ 40 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع، الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع لتقييم التوقعات للاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف من الركود.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 43.04 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 33519.50 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.91 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 3939.29 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 10.86 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 11015.48 نقطة.

موعد تراجع التضخم

توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حدوث تراجع كبير في مستوى التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023.

وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس) أذيعت أمس (الأحد 11-12-20229) “أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة”.

وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين “هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم”.

وجاءت تصريحات يلين قبل أيام من توقع إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) من الوتيرة الحادة لزيادات أسعار الفائدة التي اتبعها هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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