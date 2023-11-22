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وول ستريت تفتح مرتفعة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2023 5:09 مساءً
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الأربعاء مدفوعة برهانات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي وتراجع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأطول، بينما يقيّم المتعاملون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وكانت اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ المطالبات للأسبوع الماضي 226 ألف طلب.

كما أظهرت بيانات محضر اجتماع الفيدرالي بتاريخ 31 أكتوبر والأول من نوفمبر الجاري، أن صناع السياسة النقدية في المركزي الأميركي يرون أن الزيادات في معدلات الفائدة قد ساهمت في إبطاء نمو سوق العمل بأكبر اقتصاد في العالم.

و منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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