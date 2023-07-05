الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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وول ستريت تفتح منخفضة قبل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي

منذ 4 دقائق
بورصة وول ستريت- رويترز

بورصة وول ستريت- رويترز

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فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو حزيران في مسعى لاستنباط دلائل على المسار المستقبلي للسياسة النقدية في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة وضعف البيانات الاقتصادية الناجمة عن تراجع معنويات السوق في بكين.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 73.75 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 34344.72 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.55 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4442.04 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 44.67 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 13772.10 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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