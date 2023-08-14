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وول ستريت تفتح منخفضة مع ترقب بيانات اقتصادية

منذ ساعة واحدة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسيّة في وول ستريت منخفضة اليوم الإثنين، وكان سهم تسلا من بين أكبر الخاسرين، بينما يترقب المستثمرون صدور النتائج الفصلية من شركات التجزئة الأميركية الكبرى وبيانات اقتصادية تصدر في وقت لاحق من الأسبوع لقياس مدى قوة إنفاق المستهلكين.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.92 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 4458.13 نقطة عند الفتح في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 45.85 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 13599.00 نقطة.

كما هبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 7.51 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 35273.89 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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