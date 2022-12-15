وول ستريت تنخفض عند الإغلاق بعد رفع المركزي الأمريكي الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في تعاملات متقلبة، الأربعاء، بعد إعلان السياسة العامة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وفق التوقعات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع زيادة تكاليف الاقتراض بما لا يقل عن 75 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية عام 2023، فضلا عن ارتفاع في البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.66 نقطة أو 0.61 في المئة ليغلق عند 3994.99 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 86.14 نقطة أو 0.77 في المئة إلى 11.170.67 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 149.08 نقطة أو 0.44 في المئة إلى 33959.56 نقطة.