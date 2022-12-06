الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تنخفض عند الفتح وسط مخاوف بشأن سياسة رفع الفائدة

منذ ساعة واحدة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، في حين تحول التركيز إلى انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا والتي قد تقرر السيطرة على مجلس الشيوخ.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.23 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 33936.87 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.21 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 3996.63 نقطة. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 11.52 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 11228.42 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قاعدة عسكرية أوكرانية
أوكرانيا تكشف ثغرات الدفاع الجوي الروسي بضربات في العمق
أوكرانيا تصعد هجماتها ضد القواعد الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤولون غربيون: الهجوم على قواعد جوية روسية ضربة قوية لموسكو
الأسهم الأوروبية
لليوم الثالث.. أسهم أوروبا تنخفض بفعل مخاوف من ركود عالمي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
كأس العالم قطر ٢٢
صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
البرازيلي فينيسيوس جونيور
البرازيلي فينيسيوس جونيور غاضب من تعامل شركة نايكي معه!
جبران باسيل
الطشناك لباسيل... "كش ملك"