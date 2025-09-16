الأربعاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
وول ستريت تنهي تعاملاتها على انخفاض مع ترقب المستثمرين لقرار الفائدة

منذ 10 دقائق
مؤشرات وول ستريت

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء مع توخي الحذر قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ولا يزال المستثمرون يتوقعون إلى حد كبير أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه غدا الأربعاء لمعالجة التراجع في سوق العمل الأمريكية، والذي تؤكده عدة مؤشرات اقتصادية صدرت مؤخرا.

وأظهرت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في أغسطس آب، لكن ذلك لم يغير كثيرا من توقعات خفض أسعار الفائدة.

وقال روس مايفيلد خبير الاستثمار الاستراتيجي لدى بيرد برايفيت ويلث ماندجمنت “أي بيانات اقتصادية قوية لن تؤدي إلا إلى دعم موقف الصقور في لجنة السوق المفتوحة (بالبنك المركزي)…. وربما تمنح بعض الدعم (لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي) جيروم باول كي يبدي موقفا أكثر حذرا قليلا مما يأمله السوق”.

ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تسع نقاط أو 0.14 بالمئة ليغلق عند مستوى 6606.28 نقطة في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 15.60 نقطة أو 0.07 بالمئة ليصل إلى 22333.15 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 121.96 نقطة أو 0.27 بالمئة ليصل إلى 45761.49 نقطة.

وجاء قطاعا المرافق والعقارات على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على رأس القطاعات المتراجعة. وارتفع مؤشر تقلبات السوق إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وأثرت خسائر يونايتد هيلث جروب وإنفيديا سلبا على المؤشر داو جونز. وتراجعت أسهم إنفيديا بعد تقرير لرويترز عن ضعف الطلب في الصين على شريحتها الجديدة للذكاء الاصطناعي.

    المصدر :
  • رويترز

