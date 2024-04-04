الجمعة 25 رمضان 1445 ﻫ - 5 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"وول ستريت" تهبط قبل تقرير الوظائف والمستثمرون يقيّمون تعليقات المركزي الأمريكي

منذ ساعة واحدة

A A A
طباعة المقال

 أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الخميس مع اتخاذ مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا حذرا في تعليقاتهم حول توقعات خفض أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري المهم في الولايات المتحدة.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 64.03 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 5147.46 نقطة في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 228.38 نقطة أو 1.40 بالمئة إلى 16049.08 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 538.44 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 38588.70 نقطة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض الوظائف غير الزراعية لشهر مارس آذار المقرر صدورها غدا الجمعة إلى 200 ألف من 275 ألف في فبراير شباط، في حين من المرجح أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9 بالمئة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، لا تزال أسواق المال تتوقع حاليا فرصة قدرها 60 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في يونيو حزيران.

وعلى الجانب الإيجابي، قفزت أسهم شركة ليفي شتراوس بعدما رفعت شركة صناعة الملابس توقعاتها للأرباح السنوية، مستشهدة بالتوفير الناتج عن أحدث إجراءات لخفض التكاليف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
"أوبن آرمز" الإسبانية تعلق مهام إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر
المغرب يسعى لجذب المزيد من مصنعي بطاريات المركبات الكهربائية
حريق قرب سوق بمدينة كورسك الروسية بعد إسقاط طائرة مسيرة

الأكثر قراءة

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!
غارة إسرائيلية ـدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
طهران تشكو الخيانة.. تسريبات أدت لاغتيال قادة الحرس الثوري وحزب الله في سوريا!
مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان