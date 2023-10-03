وول ستريت تهبط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الحاسمة لقياس توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 114.51 نقطة، أي 0.34 بالمئة، عند الفتح إلى 33318.84 نقطة. وافتتح ستاندرد اند بورز 500 التداول منخفضا 18.64 نقطة، أي 0.43 بالمئة، عند 4269.75 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 78.09 نقطة، أي 0.59 بالمئة إلى 13229.68 نقطة عند الافتتاح.