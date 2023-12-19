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وول ستريت تغلق على ارتفاع

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2023 11:45 مساءً
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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واصلت وول ستريت ارتفاعها ومكاسبها الثلاثاء في ظل استمرار أصداء سياسة التيسير النقدي التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي وتطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم المهمة.

وعززت المكاسب واسعة النطاق جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية ودفعت مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى الارتفاع قرب أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق والذي بلغه في يناير كانون الثاني 2022. واغلق المؤشر دون نقطة مئوية واحدة من هذا المستوى.

وإذا أغلق المؤشر القياسي فوق هذا المستوى، فإن ذلك من شأنه أن يؤكد أنه كان يسير في اتجاه صعودي منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكتوبر\تشرين الأول 2022.

كما بلغ مؤشر داو جونز أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.88 نقطة أو 0.59 بالمئة ليغلق عند 4768.44 نقطة، بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 97.86 نقطة أو 0.66 بالمئة ليغلق عند 15003.06 نقطة.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي250.03 نقطة أو 0.67 بالمئة ليصل إلى 37557.98 نقطة مع نهاية التداول.

    المصدر :
  • رويترز

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