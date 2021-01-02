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وول ستريت جورنال: توتر في ذكرى اغتيال سليماني

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 1:49 مساءً
قاسم سليماني

قاسم سليماني

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ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن الولايات المتحدة والسلطات العراقية حذّرت إيران والميليشيات المدعومة منها بأن أي هجمات على دبلوماسيين أمريكيين أو قوات عسكرية سيتم مواجهتها بانتقام سريع، مع اقتراب ذكرى اغتيال قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة لطائرة أمريكية مسيرة على موكبه بالقرب من مطار بغداد يوم الثالث من يناير الماضي.

وقالت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” إن ”حدة الدعوات التي وجهتها الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران للعنف ضد الأمريكيين، قبل الثالث من يناير الجاري، تصاعدت مع ذكرى اغتيال سليماني، وأبو مهدي المهندس، القائد البارز في الحشد الشعبي، حيث نشر موقع إخباري عراقي موال لإيران يوم الخميس صورة للسفارة الأمريكية في بغداد على موقع تلغرام، مع تعليق تحريضي بالهجوم عليها“.

وأضافت أنه في ”الشهر الماضي، وبعد سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء، التي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، أرسل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفداً إلى طهران، حيث طلب من الحكومة الإيرانية المساعدة في كبح الهجمات، وحمل رسالة بأن واشنطن سوف تعتبر إيران مسؤولة عن أي هجوم“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”قوات الأمن العراقية عززت تواجدها في شوارع بغداد خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة في محيط المنطقة الخضراء، وفقاً لمسئولي الأمن العراقيين“.

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