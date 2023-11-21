"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

وفي حين يواصل الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته على الأراضي اللبنانية والتي تطال منازل المواطنين، ينفّذ “حزب الله” عمليات عسكرية تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكان قد كشف الأمين العام لـ”حزب الله” في أول حديث له بعد بدء معركة “طوفان الأقصى” والحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ عمليات الحزب “أجبرت العدو على أن يبقي قواته عند الحدود وحشد المزيد منها، مما يخفف الضغط عن غزة”.

ولفت إلى أنّ نحو ثلث القوات اللوجستية للجيش الإسرائيلي موجّهة حاليًا إلى الحدود اللبنانية، وهي كلها من قوات النخبة، موضحا أن عمليات حزب الله تبعث برسالة للإسرائيلي مفادها بأنه “سيرتكب أكبر حماقة في تاريخ وجوده إذا اعتدى على لبنان”.