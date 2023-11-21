الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان

منذ 38 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

"وول ستريت جورنال"
A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ الجيش الإسرائيلي نشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان.

وفي حين يواصل الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته على الأراضي اللبنانية والتي تطال منازل المواطنين، ينفّذ “حزب الله” عمليات عسكرية تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكان قد كشف الأمين العام لـ”حزب الله” في أول حديث له بعد بدء معركة “طوفان الأقصى” والحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ عمليات الحزب “أجبرت العدو على أن يبقي قواته عند الحدود وحشد المزيد منها، مما يخفف الضغط عن غزة”.

ولفت إلى أنّ نحو ثلث القوات اللوجستية للجيش الإسرائيلي موجّهة حاليًا إلى الحدود اللبنانية، وهي كلها من قوات النخبة، موضحا أن عمليات حزب الله تبعث برسالة للإسرائيلي مفادها بأنه “سيرتكب أكبر حماقة في تاريخ وجوده إذا اعتدى على لبنان”.

    المزيد من أخبار العالم

    البيت الأبيض
    البيت الأبيض يدشن حسابات لبايدن وهاريس على منصة ثريدز
    الدولار الأميركي
    الدولار يتكبد خسائر مع وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها
    اسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    هنية: نقترب من التوصل لاتفاق هدنة في غزة

    الأكثر قراءة

    استهداف كتائب القسام لدبابة إسرائيلية
    غزة تحت النار
    خبير عسكري يعلق على عمليات القسام الأخيرة.. العناصر المنفذة "غير عادية"
    الدكتور علي خليفة رئيس حركة التحرر الشيعي
    رئيس حركة التحرر الشيعي: الشيعة ضد الحرب.. ولن نستطيع تحمل النتائج الكارثية
    عناصر تابعين لحزب الله
    كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟