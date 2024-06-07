وول ستريت يستقر بعد بيانات الوظائف

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر في تعاملات اليوم الجمعة التي اتسمت بالتقلب بعد أن بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع وتشي بقوة في الاقتصاد، لكنها تثير المخاوف من احتمال أن ينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي فترة أطول مما كان يأمل كثيرون من المستثمرين قبل خفض أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسر 7.01 نقطة، أي 0.13 بالمئة، ليغلق عند 5345.95 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 42.79 نقطة أي 0.25 بالمئة إلى 17130.33 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 91.88 نقطة، أي 0.24 بالمئة، إلى 38794.29 نقطة.