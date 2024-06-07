السبت 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت يستقر بعد بيانات الوظائف

منذ ساعتين
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر في تعاملات اليوم الجمعة التي اتسمت بالتقلب بعد أن بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع وتشي بقوة في الاقتصاد، لكنها تثير المخاوف من احتمال أن ينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي فترة أطول مما كان يأمل كثيرون من المستثمرين قبل خفض أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسر 7.01 نقطة، أي 0.13 بالمئة، ليغلق عند 5345.95 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 42.79 نقطة أي 0.25 بالمئة إلى 17130.33 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 91.88 نقطة، أي 0.24 بالمئة، إلى 38794.29 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من مشاهد الدمار في جباليا بغزة
غزة تحت النار
مقارنة تفصيلية.. خطة بايدن مقابل ورقة حماس لقطاع غزة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
بوتين يعلن: أكثر من 160 ألف شخص يتطوعون مع القوات المسلحة الروسية في 2024
سفن أمريكية في البحر الأحمر
الحوثيون يطلقون 4 صواريخ باليستية في البحر الأحمر والقوات الأمريكية ترد

الأكثر قراءة

انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست"
رئيس "طيران الشرق الأوسط" قلِق من ضربة إسرائيلية للمطار