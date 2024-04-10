وول ستريت يسجل تراجعاً في بداية التداولات بعد بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، بعد أن أظهرت بيانات التضخم قراءة أعلى مما كان متوقعا، مما أضعف الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسير السياسة النقدية في يونيو حزيران.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 221.39 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 38662.28.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.03 نقطة أو 0.81 بالمئة، إلى 5167.88 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 202.63 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 16104.01 نقطة عند الفتح.