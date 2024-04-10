الأربعاء 1 شوال 1445 ﻫ - 10 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت يسجل تراجعاً في بداية التداولات بعد بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس

منذ 37 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

A A A
طباعة المقال

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، بعد أن أظهرت بيانات التضخم قراءة أعلى مما كان متوقعا، مما أضعف الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسير السياسة النقدية في يونيو حزيران.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 221.39 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 38662.28.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.03 نقطة أو 0.81 بالمئة، إلى 5167.88 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 202.63 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 16104.01 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قمة بالبيت الأبيض
قمة في البيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رئيس الصين: "لم شمل الأسرة" مع تايوان لا يمكن منعه
ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا
أسعار المستهلكين ترتفع بوتيرة أكبر من التوقعات في أمريكا خلال مارس

الأكثر قراءة

رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!
فيديو.. حملة اعتداءات على سوريين في مناطق لبنانية عدة!
مراقبة الهلال - تعبيرية
12 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. من هي؟