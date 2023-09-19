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وول ستريت تغلق على انخفاض وسط حذر المستثمرين

منذ 37 ثانية
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة عشية عقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

واختتمت المؤشرات الثلاث الجلسة منخفضة وسط عمليات بيع واسعة النطاق قبيل إعلان البنك المركزي قرار سعر الفائدة، المتوقع أن يبقيه دون تغيير.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.84 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 4443.69 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 32.05 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 13677.80 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 106.46 نقطة، أو 0.31بالمئة، إلى 34517.84 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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