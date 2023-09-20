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وول ستريت تغلق على انخفاض بعد تثبيت المركزي الأمريكي سعر الفائدة

منذ 36 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع في وول ستريت اليوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل توقعاته الاقتصادية برفعها وحذر من أن معركة مكافحة التضخم أبعد ما تكون عن نهايتها.

واختتمت المؤشرات الثلاثة الجلسة منخفضة في أعقاب الإعلان وملخص التوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط اللذين صاحبا الإعلان، ويتوقع البنك المركزي في المخطط رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية هذا العام لتصبح في نطاق 5.50 إلى 5.75 بالمئة.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.02 نقطة، أو 0.95 بالمئة، ليغلق عند 4401.93 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 209.62 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليسجل 13468.57 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 78.13 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 34439.60 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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