وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا.. ماذا ناقشا؟

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان لبحث العلاقات الثنائية والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين.

وأضاف المتحدث أحمد أبو زيد أن الوزيرين “تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة، حيث شهد الاتصال تناول مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”.

وذكر المتحدث “أن الطرفين أكدا على ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبناني، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة”.

ويعمل البلدان على إعادة بناء العلاقات التي توترت بينهما لسنوات. وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة القاهرة في فبراير شباط في أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012 اجتمع خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعهد أردوغان خلال الزيارة بزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير. وقال إن البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع.

وانهارت العلاقات بين البلدين في عام 2013 بعد أن قاد السيسي عندما كان قائدا للجيش الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان يدعمه أردوغان بقوة.

وتبادل البلدان تعيين سفيرين العام الماضي، وقالت تركيا في وقت سابق من العام الجاري إنها ستزود مصر بطائرات مسيرة مسلحة.