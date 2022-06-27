وينسلاند: خطر التصعيد في غزة مستمر

قال المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء الإثنين، إن خطر التصعيد في غزة مستمر، مضيفًا أن هشاشة الوضع السياسي والأمني بالضفة الغربية “مقلقة للغاية”.

ودعا وينسلاند، خلال إحاطته بجلسة لمجلس الأمن الدولي، حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا.

وأشار إلى أن استمرار عمليات الهدم ومصادرة مباني الفلسطينيين أمر مُثير للقلق.

وتابع: “نشعر بقلق عميق من الآثار المحتملة لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مسافر يطا”.

وبشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة، جدّد وينسلاند دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة، وضمان محاسبة المسؤولين، مضيفًا: “أشعر بالجزع جراء مقتل شيرين أبو عاقلة”.

القوات الإسرائيلية قتلت شيرين أبو عاقلة

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن النتائج تظهر أن قوات الأمن الإسرائيلية هي من أطلق الرصاصات التي أدت إلى مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في مايو أيار، وليس نتيجة إطلاق نار عشوائي من فلسطينيين.

وذكرت رافينا شامداساني في إفادة صحفية في جنيف “إنه أمر مثير للقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تجر تحقيقا جنائيا”.

وتبادل مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الاتهامات بشأن الحادث الذي أدى إلى تصعيد التوترات. ونفت إسرائيل أن يكون أي جندي إسرائيلي “استهدف صحفيا”.