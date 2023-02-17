الجمعة 26 رجب 1444 ﻫ - 17 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يؤثر على نحو 300 ألف مسافر.. إضراب مطارات ألمانيا الى الواجهة

منذ ساعة واحدة
المانيا

المانيا

A A A
طباعة المقال

من المنتظر أن يؤثر إضراب لأربع وعشرين ساعة في سبعة مطارات ألمانية الجمعة، على ما يقرب من 300 ألف مسافر مع إصرار العاملين التابعين لاتحادات على مطالبهم بزيادة الأجور.

وقال متحدث باسم المطار في هامبورج “الصالات فارغة هذا الصباح”، مضيفا أن عددا قليلا جدا من الركاب البالغ عددهم 32 ألفا كانوا في المطار.

وتأثر نحو 295 ألف مسافر بإلغاء ما يقرب من 2340 رحلة جوية في مطارات بريمن ودورتموند وفرانكفورت وهامبورج وهانوفر وميونيخ وشتوتجارت، وفقا لاتحاد إيه.دي.في للمطارات

وقال رالف بيسيل من اتحاد إيه.دي.في لإذاعة البث البافاري “عندما ننظر إلى صالات المطار هذا الصباح، يذكرنا هذا بأسوأ أيام فيروس كورونا”.

وأعلن اتحاد فيردي للعمال الإضراب الأربعاء بعد أن قال إن جهود التفاوض الجماعي لموظفي الخدمة الأرضية ومسؤولي القطاع العام وعمال أمن الطيران لم تحرز سوى تقدم ضئيل.

وحذرت كريستين بهلي، نائبة رئيس اتحاد فيردي، لإذاعة إنفوراديو الجمعة “إذا لم يتم فعل شيء بشأن الأجور الآن، سنشهد جميعا صيفا آخر مليئا بالفوضى، يتعلق الأمر بتوجيه رسالة قوية حقا”.

يتزامن الإضراب مع مؤتمر ميونيخ للأمن التاسع والخمسين.

وقال مسؤول بالسفارة الرومانية إن وزير الخارجية الروماني، الذي كان من المقرر أن يصل في إحدى الرحلات الملغاة، سيتوجه إلى النمسا بدلا من ذلك، ثم سيقطع رحلة بالسيارة لأكثر من أربع ساعات إلى ميونيخ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بلدية إرزين الناجية من الزلزال
زلزال تركيا - سوريا
بعد الزلزال المدمر.. ما هي البلدة التركية المحظوظة
مؤشر زلزال
بقوة 6.4 درجة.. زلزال يضرب إقليم مالوكو الإندونيسية
احتجاجات ايران
إنتفاضة إيران
الاتحاد الاوروبي يستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة على ايران

الأكثر قراءة

الصليب الأحمر
نشرة توعويّة.. ما هي الإجراءات الوقائية قبل الزلزال وخلاله وبعده؟
الدولار
تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟
مؤشر قياس الزلازل
هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق في لبنان وسوريا