الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يائير لابيد لنتنياهو: لو كنت مكانك لقدمت استقالتي

منذ 9 دقائق
يائير لابيد

يائير لابيد

A A A
طباعة المقال

هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه لو حدثت هجمات 7 أكتوبر في عهده، لكان قد استقال في نفس اليوم.

وذكر لابيد، في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “أنا لا أثق في نتنياهو. إنه رجل لا يمكن الوثوق به لشن حرب. لو حدث هذا في عهدي، كنت سأستقيل في نفس اليوم”.

وأضاف لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من يوليو إلى ديسمبر 2022: “في عهدنا، عرفت حماس أنها لن تهاجم. لقد أدركت الضعف في قيادة البلاد، وهو الأسوأ في تاريخنا، وهاجمت”.

وتابع: “كيف يمكن الوثوق بحكومة يرأسها نتنياهو؟”

وختم قائلا: “إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس بالأمر الجيد، لكن حقيقة وجوده (نتنياهو) في منصبه هي الأسوأ”.

وسبق أن انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو، وقال إن الأخير فقد ثقة غالبية الإسرائيليين، مشيرا إلى أن “حكومة إسرائيل لم تعد موجودة”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مسيرات
الجيش السوري يعلن إسقاط 8 مسيرات حاولت استهداف بلدات ونقاط عسكرية
جثمان شهيد في خانيونس جنوب غزة
غزة تحت النار
وزارة الصحة في غزة: استشهاد نحو 21 ألفاً في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
نازحون يحصلون على حصة من الطعام في مدينة رفح في قطاع غزة - فرانس برس
غزة تحت النار
الخارجية الفلسطينية: نطالب بالإعلان رسمياً بأن قطاع غزة يعاني "مجاعة"

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل تغتال رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في سوريا