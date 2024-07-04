ياسين: الوزارة شكلت لجنة فنية لمتابعة تأثير الفوسفور على الزراعة

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن “وزارة الزراعة شكلت لجنة فنية لمتابعة تأثير الفوسفور على الزراعة ولكن لا قدرة للوصول لفحص العينات”، مشيرًا الى أن “الفوسفور هو مادة حارقة تستخدمها اسرائيل لحرق مساحات شاسعة”.

ولفت ضمن برنامج نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان الى أن “مادة الفوسفور الأبيض ليست من المواد الكيماوية المخصبة بمعنى أنه من الممكن للتربة إعادة احياء نفسها”، مؤكدًّا أنّه “عند توقف الإعتداءات سيُصدر القرار بالنزول الى الأرض ومعاينة التربة عن قُرب للتأكد من كميات مادة الفوسفور الموجودة”.

وعن الأملاك البحرية وتعديّاتها على الشاطئ، اشار ياسين الى أنه “هناك تشتتًا في الإدارات التي تتعاطى مع الشواطئ، ووزارة البيئة لها دور أساسي في حماية الشواطئ لا سيما التي تنضوي تحت المحميّات الطبيعية”.

وقال: “طالبنا من وزارة الأشغال والنقل ضرورة التنسيق من ناحية احترام مرسوم تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي يتم إعمارها”.