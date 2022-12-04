الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يتجول على حصان وبلباس فارس.. مترشح للانتخابات يثير الجدل في تونس

منذ ساعة واحدة
مشهد عام للعاصمة التونسية

مشهد عام للعاصمة التونسية

A A A
طباعة المقال

أثار مترشح للانتخابات البرلمانية التونسية، جدلا واسعا، بعد أن ظهر خلال حملته الانتخابية وهو يلبس لباس الفارس ويتجول على حصان في أحياء منطقة المرسى بالعاصمة تونس.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقاطع فيديو وصورا للمترشح، وسخروا من طريقته في دعوة التونسيين لانتخابه.

وأعاد الناشط بالمجتمع المدني منير اللطيفي، نشر الفيديو المتداول عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليه بالقول: “البيان الانتخابي للمترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة المرسى الانتخابية.. أرجو من فرسان المرسى إذا فيكم الخير انتخبوني”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط السياسي مختار الشيباني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذا فارس يترشح للانتخابات البرلمانية، فارس ومن منطقة المرسى، ما هذا السيرك؟”.

ومن المُقرر أن تشهد تونس انتخابات برلمانية في الـ17 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخريطة الطريق، التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في الـ25 من شهر يوليو/تموز لعام 2021، عندما حلّ البرلمان وعلق العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، وطرح دستورا جديدا على الاستفتاء في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وتجري الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد، الذي وضعه سعيد بمرسوم رئاسي أثار الجدل. وبموجب القانون الجديد تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 161 مقعدا، إضافة إلى اعتماد تقسيم جديد للدوائر.

    المزيد من أخبار العالم

    محمد بن سلمان
    ولي عهد السعودية يسعى لدور قيادي في الشرق الأوسط
    مسيح علي نجاد
    إنتفاضة إيران
    ناشطة إيرانية: حلّ شرطة الأخلاق تكتيك لوقف الانتفاضة
    علم الاتحاد الأوروبي
    الاتحاد الأوروبي يعدل برامج الدعم الحكومي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!
    جريمة- تعبيرية
    هكذا حصلت جريمة عقتنيت
    كأس العالم في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصريحات مثيرة لصحافي ألماني.. قطر وحّدت العرب في خط رافض للتعالي الغربي