يتجول على حصان وبلباس فارس.. مترشح للانتخابات يثير الجدل في تونس

أثار مترشح للانتخابات البرلمانية التونسية، جدلا واسعا، بعد أن ظهر خلال حملته الانتخابية وهو يلبس لباس الفارس ويتجول على حصان في أحياء منطقة المرسى بالعاصمة تونس.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقاطع فيديو وصورا للمترشح، وسخروا من طريقته في دعوة التونسيين لانتخابه.

وأعاد الناشط بالمجتمع المدني منير اللطيفي، نشر الفيديو المتداول عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليه بالقول: “البيان الانتخابي للمترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة المرسى الانتخابية.. أرجو من فرسان المرسى إذا فيكم الخير انتخبوني”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط السياسي مختار الشيباني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذا فارس يترشح للانتخابات البرلمانية، فارس ومن منطقة المرسى، ما هذا السيرك؟”.

ومن المُقرر أن تشهد تونس انتخابات برلمانية في الـ17 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخريطة الطريق، التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في الـ25 من شهر يوليو/تموز لعام 2021، عندما حلّ البرلمان وعلق العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، وطرح دستورا جديدا على الاستفتاء في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وتجري الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد، الذي وضعه سعيد بمرسوم رئاسي أثار الجدل. وبموجب القانون الجديد تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 161 مقعدا، إضافة إلى اعتماد تقسيم جديد للدوائر.