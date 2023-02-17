يجب عليكم الإخلاء على الفور.. كييف تدعو سكان باخموت الى اخلائها

مع تصاعد الهجمات الروسية في مدينة باخموت في الشرق الأوكراني، دعت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، السكان المدنيين إلى إخلائها.

وقالت فيريشوك في تدوينة عبر قناتها على “تليغرام” الجمعة: “أناشد جميع المدنيين الذين ما زالوا في باخموت.. يجب عليكم الإخلاء على الفور”. كما أوضحت أن 6 آلاف مدني ما زالوا في المدينة.

جاء هذا التحذير بعدما تمكنت القوات الروسية في وقت سابق من تطويق باخموت، التي يجري القتال فيها ضد القوات الأوكرانية منذ أسابيع من أجل السيطرة عليها، عبر ثلاثة محاور.

فيما أشار دينيس بوشلين، القائم بالأعمال في إقليم “دونيتسك” الموالي لموسكو، إلى أن القوات الروسية تعمل بشكل منهجي على قطع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية.

فيما توقع قائد مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية يفغيني بريغوجين أمس الخميس 16\2\2023 السيطرة على باخموت، مركز المعارك الدائرة حاليا في شرق أوكرانيا، في “مارس المقبل أو أبريل، عازيا البطء إلى “البيروقراطية العسكرية”.

ومنذ أسابيع تكثف موسكو ضرباتها على باخموت الاستراتيجية، قبيل أيام من طي الحرب التي اندلعت بين الطرفين في 24 فبراير 2022، عامها الأول وقبل هجوم فتاك متوقع أوائل الربيع.

في حين يتوقع أن يسلم الغرب كييف في الأسابيع المقبلة دبابات حديثة ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى وهي أسلحة قد تزيد من مشاكل الجيش الروسي، وتساعد الأوكران على صد هجومه.