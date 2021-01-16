يحمل سلاحاً وهوية مزورة.. اعتقال رجل كان ينوي حضور حفل تنصيب بايدن

قبل أيام على التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب جو بايدن، ارتفع مستوى الحذر الأمني لدى قوات الأمن الأمريكية، خاصة بعد أحداث مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

واليوم السبن نقلت شبكة سي إن إن الأميركية أن السلطات اعتقلت رجلا من ولاية فرجينيا لدى محاولته المرور، الجمعة، عبر نقطة تفتيش بوسط العاصمة واشنطن بوثائق هوية مزورة خاصة بالمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر في العشرين من هذا الشهر.

ووفقا لتقرير الشرطة فإن الرجل الذي يدعى ويسلي بيلر، كان يحمل سلاحا وذخيرة من 500 طلقة.

وتم اعتقال الرجل المتحدر من ولاية فيرجينيا بعدة تهم من بينها حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مسجلة.

ومنذ حادثة اقتحام الكابيتول الأسبوع الماضي تشهد العاصمة واشنطن إجراءات مشددة قبل أيام من تنصيب بايدن، كما تم اعتقال عشرات ممن شا ركوا في احتجاجات الكابتيول التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط.

وقد أعلنت ولاية فيرجينيا أنها ستغلق عددا من الكباري التي تربطها بواشنطن.

وعرض الادعاء الاتحادي الأميركي صورة قاتمة جديدة لحصار مبنى الكونغرس، الأسبوع الماضي، قائلاً في مذكرة مقدمة إلى المحكمة إنّ “مثيري الشغب المناصرين للرئيس دونالد ترامب كانوا يعتزمون أسر واغتيال مسؤولين منتخبين”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس، الجمعة، إن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اتصلوا بحكام الولايات وسألوا عما إذا كان لديهم المزيد من قوات الحرس الوطني التي يمكنهم إرسالها إلى واشنطن للمساعدة في حماية مبنى الكابيتول والمدينة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول دفاع أميركي قوله إن قادة إنفاذ القانون والسلطات الأخرى قرروا الآن أنهم سيحتاجون إلى حوالي 25 ألفا من قوات الحرس الوطني. ويقولون إن هذا العدد قد يزيد.