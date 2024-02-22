يحيى سريع: استهدفنا السفينة آيلاندر في خليج عدن

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الخميس إن الجماعة نفذت ثلاث عمليات عسكرية، شملت استهداف السفينة آيلاندر في خليج عدن بصواريخ بحرية وإيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأضاف سريع في كلمة بثها التفزيون أن الهجمات استهدفت أيضا مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

هذا وقال الجيش الأمريكي إن صاروخين للحوثيين أصابا ناقلة بضائع ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر الخميس، مما تسبب في أضرار وإصابة طفيفة لشخص واحد.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في وقت سابق من اليوم الخميس 22\2\2024، أسقطت الولايات المتحدة ست طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر بعدما تحدد أنها مصدر تهديد وشيك للسفن الحربية للولايات المتحدة والحلفاء.