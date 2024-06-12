يحيى سريع: استهدفنا السفينة توتور في البحر الأحمر

أعلن يحيى سريع – المتحدث العسكري بإسم جماعة الحوثي اليمنية – اليوم الأربعاء، أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) استهدفوا السفينة “توتور” في البحر الأحمر.

وأضاف “أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق”.

وأردف “نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ (التابعة للحوثيين) عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ، الأولى استهدفتْ هدفاً حيوياً في مدينةِ أسدودْ بصواريخَ مجنحةٍ، والعمليةُ الأخرى استهدفتْ هدفاً مهماً في مدينةِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ، وقدْ حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح”.

فيما أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم الأربعاء، تعرّض مناطق في محافظة الحُديدة الساحلية لغارات أميركية بريطانية، في حين أُصيبت سفينة تجارية بعد تعرّضها لهجوم في البحر الأحمر، في أعقاب إعلان القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) أمس تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارتين أميركية وبريطانية استهدفتا منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة، بعد أن استهدفت غارة منطقة الجبّانة في المدينة نفسها، في حين لم يصدر تعليق من قبل واشنطن أو لندن بشان تلك الغارات حتى الساعة.

وسبق أن أفادت جماعة الحوثي بأن عدة غارات أميركية وبريطانية استهدفت مطار الحديدة، الذي يضم مدرجا بطول 3 كيلومترات، كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، قبل أن يتوقف منذ سنوات بسبب تداعيات الحرب والصراع في البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت أمس الثلاثاء، إنها نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضحت القيادة الأميركية أن تدمير منصات الإطلاق تلك يأتي لأنها “تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تبحر في المنطقة”، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات التي قالت إنها تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمناً للسفن في منطقة البحر الأحمر.

إصابة سفينة

واليوم، أُصيبت سفينة تجارية ووجّهت نداء استغاثة بعد تعرّضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بحسب ما أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري.

وقالت شركة إمبري إنّ السفينة أُصيبت على بعد حوالى 68 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة “يو كاي أم تي أو” البريطانية بأن “زورقاً صغيراً اصطدم بمؤخر السفينة”، لافتة إلى أن ربان السفينة “أبلغ عن تسرب المياه إليها، وليست تحت قيادة الطاقم”، وأنه أفاد بأنها بإصابتها للمرة الثانية بقذيفة مجهولة محمولة جوا.

وتضامنا مع غزة -التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها البحرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.