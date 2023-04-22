يخترق الدفاعات الأمريكية.. الصين اختبرت صاروخ فرط صوتي

في آخر تطورات حداثة تسريبات الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأمريكية، أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلا عن وثائق البنتاغون المسربة، بأن الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن اختبار الصين لصاروخ فرط صوتي جديد.

وحسب الصحيفة، فإن مديرية الاستخبارات لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية أعدت تقريرا في 28 فبراير الماضي، جاء فيه أن الجيش الصيني أجرى قبل أيام من ذلك اختبارا ناجحا لصاروخ DF-27 فرط الصوتي متوسط المدى.

ونقلت الصحيفة عن التقرير السري أن الصاروخ المذكور “مخصص لزيادة قدرات الصين على تهديد المواقع خارج سلسلة الجزر الثانية (من اليابان إلى بابوا غينيا الجديدة)، وإن الصاروخ قادر على الأرجح على تجاوز نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي”.

وأشار التقرير إلى أن الصاروخ يتميز بتقنية “الانزلاق فرط الصوتي”، ما يعني أنه قادر على المناورة واجتياز نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، ويعتبر “قاتل حاملات الطائرات أكثر فاعلية” من النماذج السابقة.

وقالت القناة “12” العبرية، “نتعرض هذه الأيام لتفاصيل من المعلومات المذهلة والحاسمة التي لم يعرفها سوى عدد محدود من كبار المسؤولين في مجتمع الاستخبارات الأمريكية: أكملت الصين اختبارات ناجحة لصاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت ، بمدى آلاف الكيلومترات. هذا وفقًا لوثائق سرية للغاية تم تسريبها مؤخرًا عبر الإنترنت.

وتابعت، أنه صاروخ يمكنه التهرب من أنظمة الدفاع الجوي للولايات المتحدة – وبالتالي تعمل جمهورية الصين الشعبية بسرعة على تحسين قدرتها على مهاجمة آلاف الكيلومترات من شواطئها ، بينما تمنع الولايات المتحدة من التدخل في النزاعات في بحر الصين وتايوان ، اليابان وكوريا.

لأول مرة تفقد الولايات المتحدة ميزتها التكنولوجية

قالت القناة العبرية، سنشرح على الفور ما هو سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت ، أو في العبرية سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت ، ولكن تم الكشف عن حقيقة أخرى هنا: الولايات المتحدة ليس لديها الوسائل الكافية للدفاع ضد مثل هذه الصواريخ التي طورتها الصين ، وهي لأول مرة في وقت مهم. العيب التكنولوجي في الكفاح من أجل السيطرة على التكنولوجيا والتأثير والقدرة على القيادة في ميدان المعركة

وأضافت، في الحرب الباردة ، طورت الولايات المتحدة قدرات غير متكافئة لإلغاء ميزة الاتحاد السوفيتي. الآن الصين تستخدم هذه الاستراتيجية ضد أمريكا. بدلاً من مواجهة التحدي الذي تشكله الصين في تطوير الصواريخ ، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تحويل الموارد للقضاء على التهديد الجديد – وتعزيز قدرتهم على حماية أصولهم. بفضل التسريبات ، يعرف الجمهور الآن على الأقل مدى تقدم الجمهورية الشعبية. لكن السلام في آسيا يعتمد على الحفاظ على مصداقية الردع بقيادة الولايات المتحدة.

وتابعت، عدد قليل جدا من البلدان التي تمتلك تقنية فريدة من نوعها “تفوق سرعة الصوت”. هناك ثلاثة أنواع من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، تلك التي يمكن أن تطير بسرعة ماخ 6 ، ستة أضعاف سرعة الصوت: الطائرات الباليستية والمركبات الانزلاقية وصواريخ كروز. يتم إطلاق نظام جوي باليستي تفوق سرعة الصوت من طائرة ، ويتم تسريعه إلى سرعة تفوق سرعة الصوت بواسطة صاروخ ثم يتبع مسارًا باليستيًا ، أي بدون محرك. تنفصل الطائرة الشراعية عن الصاروخ و “تنزلق” بسرعة لا تقل عن 5 ماخ باتجاه الهدف. النظام الذي استخدمته القوات الروسية لمهاجمة أوكرانيا الشهر الماضي لأول مرة ، Kinzel ، هو صاروخ باليستي جوي.

كيف يعمل؟

يتم إطلاق مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت فوق صاروخ عالي الارتفاع ثم تنزلق نحو هدفها ، وتقوم بالمناورة على طول الطريق. تشمل مركبات الانزلاق التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الصينية DF-17 و Avangard الروسية.

أعرب الخبراء في الولايات المتحدة بالفعل عن قلقهم من أن تكنولوجيا المركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الصين أكثر تقدمًا من النظام الأمريكي. تتمتع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بقدرة عالية على المناورة وقادرة على تغيير المسار أثناء الطيران. وهي تختلف عن الصواريخ الباليستية ، التي يمكنها أيضًا السفر بسرعات تفوق سرعة الصوت (أي بسرعات لا تقل عن 5 ماخ) ولكن لها مسارات ثابتة وقدرة محدودة على المناورة.

كما يتم تشغيل صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بواسطة محركات عالية السرعة تتنفس الهواء. تسارع الصاروخ إلى نقطة انطلاق المحرك الأسرع من الصوت وتصل سرعته 6 أضعاف سرعة الصوت. إيقاف تشغيل المحرك ، والغطس بالبدلة عبر جميع طبقات الغلاف الجوي ، والمناورة الدقيقة للهدف.

ملفات البنتاغون المسربة..

تتضمن ملفات البنتاغون التي يُزعم أن جاك تيكسيرا سربها ، تقريرًا مقلقًا للغاية حول برنامج الصين للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، وقد تم بنجاح اختبار الكشف عن صاروخ جديد يعتقد أنه قادر على التهرب من الدفاعات الأمريكية.

واعتقل تيكسيرا ، 21 عاما ، يوم الخميس في منزله في ولاية ماساتشوستس. يُعتقد أنه شارك مئات المستندات السرية مع الأصدقاء في غرفة محادثة على Discord.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن من بينها تقرير سري للغاية في 28 فبراير من إدارة استخبارات هيئة الأركان المشتركة الأمريكية .

كما كشفت الوثيقة المسربة أن DF-27 حلقت لمدة 12 دقيقة وقطعت 2100 كيلومتر (1300 ميل). وفق الصحيفة.

وتابعت، أن مداها أكبر بكثير من ذلك: تقرير وزارة الدفاع لعام 2021 الذي استشهدت به صحيفة واشنطن بوست قال إن الصاروخ DF-27 يتراوح مداها من 5000 إلى 8000 كيلومتر ، مما يعني أنه يمكن أن يضرب أي هدف في شرق أو جنوب شرق آسيا وأجزاء كبيرة من المحيط الهادئ. ، بما في ذلك غوام.

وتقع ألاسكا على بعد حوالي 7200 كيلومتر: يقع البر الرئيسي للولايات المتحدة على بعد أقل من 11000 كيلومتر ، وفقًا لآخر تحليل سنوي للبنتاغون ، “تقرير عن التطورات العسكرية والأمنية التي تشمل جمهورية الصين الشعبية”. تم نشر التقرير في نوفمبر واستشهدت به مجلة نيوزويك .

وسلاسل الجزر الأولى والثانية والثالثة عبارة عن مصطلحات جيوسياسية ، حددها المخططون العسكريون الأمريكيون لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي ، لسلسلة من أنصاف دوائر متحدة المركز تمتد من الصين.

تشير سلسلة الجزر الثانية إلى المنطقة الممتدة من وسط اليابان عبر ماريانا وميكرونيزيا، والثالث يتركز في هاواي. الأول أقرب إلى الصين ، ويمتد من أقصى جنوب اليابان عبر بحر الصين الجنوبي.

برنامج الصين الصاروخي..

لطالما عُرفت الصين بخطوات سريعة في برنامجها للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن التطور الأخير يأتي في وقت متوتر ، مع تزايد المخاوف بشأن سلامة تايوان.

أظهرت الوثائق المسربة أيضًا أن الصين استخدمت مؤخرًا للمرة الأولى سفينتها الهجومية الجديدة الحاملة لطائرات الهليكوبتر ، Yushen LHA-31 ، في انتشار ممتد – وهو تحديث مقلق آخر لتايوان.

في العام الماضي ، ظهر أن الجيش الصيني يطور صاروخًا أسرع من الصوت مضادًا للسفن يمكنه السفر لمسافات أبعد وأسرع من أي طوربيد تقليدي.

سيكون الصاروخ 16 قدمًا و 5 بوصات قادرًا على التحرك بسرعة تصل إلى 2.5 ضعف سرعة الصوت عند حوالي 32800 قدم لمسافة 124 ميلاً قبل الغوص والقشط عبر الأمواج لمسافة تصل إلى 12.4 ميلاً.

عندما يصل الصاروخ إلى مسافة 6.2 ميل تقريبًا من هدفه ، سينتقل إلى وضع الطوربيد ، حيث يسافر تحت الماء بسرعة تصل إلى 100 متر في الثانية باستخدام التجويف الفائق ، مما يجعل فقاعة هواء عملاقة حوله ، مما يقلل بشكل كبير من السحب.

تطور الصين ومخاوف الولايات المتحدة وروسيا..

أثار توسع الصين في تكنولوجيا الصواريخ فوق الصوتية وغيرها من المجالات المتقدمة المخاوف حيث أصبحت بكين أكثر حزماً بشأن مطالباتها بالبحار والجزر في جنوب الصين وبحر الصين الشرقي ، وعلى أجزاء كبيرة من الأراضي على طول حدودها الجبلية العالية المتنازع عليها مع الهند.

تسافر الصواريخ فوق الصوتية بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي ، أو حوالي 6200 كم في الساعة (3850 ميلاً في الساعة).

كما تقوم الولايات المتحدة وروسيا بتطوير صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ، وقالت كوريا الشمالية في أغسطس / آب إنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت تم تطويره حديثًا.

في أكتوبر ، أطلق الجيش والبحرية الأمريكية بنجاح صاروخًا أثناء اختبار فئة جديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في منشأة ناسا الساحلية .

استضافت منشأة وولوب للطيران التابعة لناسا في فيرجينيا الاختبار الذي أجرته مختبرات سانديا الوطنية التي قيمت اتصالات الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ومعدات الملاحة بالإضافة إلى المواد المتقدمة التي يمكنها تحمل الحرارة في “ بيئة تفوق سرعة الصوت واقعية ” ، وفقًا لبيان البحرية.

يأتي الاختبار وسط مخاوف متزايدة من نجاح روسيا والصين في تطوير أسلحتهما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت مقارنة بالولايات المتحدة.

قامت الولايات المتحدة وخصومها العالميون بتسريع وتيرتهم لبناء أسلحة تفوق سرعة الصوت – الجيل التالي من الأسلحة التي تسرق من الخصوم وقت رد الفعل وآليات الهزيمة التقليدية.

يتضمن طلب ميزانية البنتاغون لعام 2023 بالفعل 4.7 مليار دولار (4 مليارات جنيه إسترليني) لأبحاث وتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وهي تشمل التخطيط لإدخال بطارية صاروخية تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول العام المقبل ، وصاروخ بحري بحلول عام 2025 ، وصاروخ كروز جوي بحلول عام 2027.