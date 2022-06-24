يخت تابع لملياردير روسي يلوذ بميناء في دبي

يرسو يخت فاخر يملكه ملياردير روسي خاضع للعقوبات في ميناء راشد في دبي حيث يعتبر الروس الإمارة ملاذًا للثروة منذ غزو بلادهم لأوكرانيا.

واليخت الذي يملكه الملياردير “آندري سكوتش” الذي يحمل اسم (مدام جو) وملون بالأبيض والأزرق يضم ستة أجنحة إقامة ومصعدًا وملهى ومهبطا لطائرات الهليكوبتر.

وميناء راشد هو ذات الميناء الذي يرسو فيه يخت حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويمكن للمارة رؤية اليختين جنبا إلى جنب.

هذا وبرزت دبي كملاذ للثروة الروسية التي يسعى أصحابها للفرار من عقوبات غربية استهدفت حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين. ولم تفرض الإمارات أي عقوبات وتقول إنها تسعى للحفاظ على وضعها المحايد من الحرب.

وأغضب ذلك الموقف العديد من الدبلوماسيين الغربيين الذين قالوا في تصريحات خاصة إن موقف الإمارات غير مقبول وينحاز لموسكو.

ووفقا لبيانات رفينتيف، فاليخت الفاخر الذي يعود لسكوتش يرسو في الميناء منذ السادس من آذار ووصل إلى الإمارات في تشرين الثاني الماضي قبل عدة أشهر من غزو أوكرانيا.

ولم يرد مسؤولون من الإمارات ولا من سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في أبوظبي على أسئلة تتعلق بالأمر. ولم يرد ممثل لبعثة الاتحاد الأوروبي في الإمارات أيضا على طلب للتعليق.