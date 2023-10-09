"يديعوت أحرونوت": إسرائيل هددت حزب الله بحياة بشار الأسد ونظامه!

توعدت الحكومة الإسرائيلية حزب الله بأنه حليفه رئيس النظام السوري بشار الأسد لن يكون بأمان، في حال تحرك الحزب ودخوله في النزاع الدائر في غزة، وفقاً لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل وجهت تحذيرا لحزب الله، عبر فرنسا، بأنه إذا ما دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم “بتوجه ضربات لدمشق مثل ضربات التي تتوجها للضاحية الجنوبية، وأن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيكون بخطر”.

وقالت هذه المصادر إن الإدارة الأميركية تطلب تفويضا من الكونغرس لاستخدام القوة ضد “حزب الله” إذا ما دخل على الحرب.

وكان حزب الله قد اعلن في بيان له إن ثلاثة من أعضائه قتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان الاثنين 9\10\2023 مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

والأعضاء هم: حسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية، وعلي حسن حدرج “فداء” من مدينة بيروت (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، وحسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية.

وكان القصف الإسرائيلي قد تجدد على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية، بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.