الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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يديعوت أحرونوت تكشف حصيلة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

منذ 37 ثانية
الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل

الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل

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كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الإثنين، عدد طائرات وسفن الشحن الأميركية، التي وصلت إلى إسرائيل وتحمل على متنها أسلحة وذخائر، منذ بداية الحرب ضد حماس في 7 أكتوبر.

وذكر المصدر أنه منذ بداية الحرب، وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أميركية، تحمل مساعدات عسكرية، إلى إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرا جويا لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.

وجاءت العملية الإسرائيلية في أعقاب هجوم حماس المفاجئ في غلاف غزة، والذي خلف مقتل نحو 1200 شخص.

في المقابل، خلف هجوم إسرائيل على قطاع غزة، إلى غاية الإثنين، استشهاد 20674 شخصا وإصابة أكثر من 54 ألف آخرين، وفق مصادر طبية في غزة.

ووسط الانتقادات الدولية المستمرة لمحنة غزة، باتت الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، تؤكد أن على الأخيرة “بذل المزيد من الجهد للحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين”، في الوقت الذي تؤكد فيه حقها “في الدفاع عن نفسها”.

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