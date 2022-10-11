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وزير الخارجية السعودي: قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 10:35 مساءً
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لـ”العربية” إن “قرار أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء”. وأضاتف: “دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب”.

وتابع قائلا: ” دول “أوبك بلس” تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين”. وأوضح أن “العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة”

وزير الخارجية السعودي قال ايضل للعربية إن “التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين”.

    المصدر :
  • العربية

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