يعد "مكافأة للإرهاب".. إسرائيل تحذر 4 دول من الإعتراف بدولة فلسطينية

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين من أن إعلان إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية يعد “مكافأة للإرهاب”.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن الالتزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعقيد التوصل إلى حل، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، أعلنت إسبانيا الجمعة أنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي رد على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يرسل رسالة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمنظمات الفلسطينية الأخرى، مفادها أن الهجمات ضد الإسرائيليين ستقابل بمبادرات سياسية تُقدم للفلسطينيين.

كما أشار إلى أن الحل لوقف الحرب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، وأن أي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية سيزيد فقط تعقيد الوضع، ويسهم في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، ولم يحدد كاتس نوع الحل المطلوب.

هذا، وطالما رفضت إسرائيل، مع تشكيلة حكومتها المكونة من يمينيين متطرفين مؤيدين للاستيطان، فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفا و226 فلسطينيا، وإصابة 74 ألفا و518 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.