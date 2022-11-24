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بعد وساطات.. المقاومة تسلّم جثمان الإسرائيلي المختطف في جنين

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2022 8:30 صباحًا

المقاومة تسلم جثمان الاسرائيلي المحتجر في جنين

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سلمت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، الخميس، جثمان الشاب الدرزي إلى عائلته بعد وساطة العديد من الجهات وتكثيف الاتصالات في الساعات الأخيرة.

وسلم المقاومون جثمان الدرزي إلى شخصيات اعتبارية من أهالي المخيم والذين بدورهم سلموه للارتباط الفلسطيني الذي تابع إجراءات نقله عبر سيارة اسعاف، إلى حاجز سالم غرب جنين، حيث تسلمته هناك عائلته.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه بعد التنسيق مع السلطة الفلسطينية تم نقل الجثة إلى “إسرائيل”.

وكان الشاب الدرزي قتل في حادث سير قرب جنين، وتم احتجاز جثمانه من قبل المقاومة للاعتقاد أنه من الجنود الإسرائيليين، وتدخلت العديد من الوساطات منها أممية، وسط تهديدات من الاحتلال بالتدخل العسكري قبل أن تنجح المفاوضات بإعادته.

وأعلنت كتيبة جنين، الأربعاء، مسؤوليتها عن اختطاف جثة الإسرائيلي من أصل درزي تيران بيرو في جنين، وتطالب بتسليم جثامين الشهداء الأبطال.

وقالت كتيبة جنين في بيان مقتضب، “تمكن مجاهدونا في مخيم جنين من خطف جثة لأحد أفراد العدو الصهيوني”.

وأضافت الكتيبة، بأن المقاومة في جنين تثبت أنها ليست عاجزة عن فعل أي شيء، قائلةً: إن “كتيبة جنين المظفرة تطالب بتسليم جثامين أبطالنا الأشاوس”.

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