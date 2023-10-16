يلين: أمريكا ستبذل قصارى جهدها لإرسال مساعدات لأوكرانيا

أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين إلى أن دعم أوكرانيا يمثل “أولوية قصوى” للولايات المتحدة وأوروبا، واصفة ذلك بأنه ضروري لدعم الجهود العسكرية الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي.

وأضافت في تصريحات باجتماعها الثالث مع وزراء مالية مجموعة اليورو، الذي بدأ منذ قليل، أن إدارة بايدن ملتزمة بدعم أوكرانيا “مهما طال الأمر” وستبذل قصارى جهدها لضمان موافقة أغلبية الحزبين في الكونجرس الأمريكي على إرسال مساعدات “قوية” ومتواصلة لأوكرانيا التي تمزقها الحرب.

وتابعت قائلة “لا يمكن أن ندع أوكرانيا تخسر الحرب لأسباب اقتصادية عندما أظهرت قدرتها على النجاح في ساحة المعركة”.

ويأتي اجتماع يلين مع وزراء مالية مجموعة اليورو بينما تستعد إدارة بايدن للمضي قدما في تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها أكثر من ملياري دولار لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

وتستعد إسرائيل لشن غزو بري بعد هجوم دام شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

ولم تتناول يلين الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط في تصريحاتها لكنها قالت لشبكة سكاي نيوز في وقت سابق إن أمريكا تقف “بالتأكيد” إلى جانب إسرائيل وأوكرانيا.