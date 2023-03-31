يلين: العمل على الإصلاحات المصرفية لا يزال غير مكتمل

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في خطاب ضمن مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي هي تذكير بأن العمل على الإصلاحات لا يزال غير مكتمل، وإلى ضرورة النظر فيما إذا كان إلغاء القيود قد ذهب بأبعد من المفروض.

وشددت يلين على أهمية إصلاح الثغرات في المحيط التنظيمي التي كشفت عنها الصدمات الأخيرة، وعلى ضرورة مراجعة الأنظمة الرقابية والتنظيمية الحالية لرؤية ما إذا كانت مناسبة للمخاطر التي تواجهها البنوك اليوم.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف المنظمين الأميركيين المكلفين بالإشراف على بنك سيليكون فالي بأنهم يشاركون في اللوم على فشله السريع.